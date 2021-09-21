Напомним, что накануне "Зенит" победил "Рубин" на выезде (3:1). По итогам восьми туров петербуржцы, набрав 20 очков, возглавляют турнирную таблицу чемпионата.
Селюк похвалил "Зенит" за комбинационный футбол, а также заявил, что в РПЛ команда Сергея Семака не имеет достойных конкурентов.
"Зенит" - красавцы, красиво играют в пас, комбинационный футбол, можно уже 20 сентября сказать, что они чемпионы, это не обсуждается. Питерцам нужны команды для конкуренции, у них нет соперников вообще", - заявил Селюк.
Источник: Матч ТВ
Селюк: уже можно сказать, что "Зенит" станет чемпионом. У команды нет соперников вообще
Футбольный агент Дмитрий Селюк по итогам матчей восьмого тура РПЛ заявил, что "Зенит" уже сейчас можно поздравлять с чемпионством.
Фото: "Зенит"