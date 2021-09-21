Баринов отметил, что "Спартак" неплохо играл в матче с ЦСКА, но "армейцам" повезло победить.
"Спартак" вчера в игре старался, были моменты. В данном случае ЦСКА повезло, они играли не лучше "красно-белых". И Акинфеев, конечно, молодец. Вот эти два фактора сыграли свою роль", - сказал Баринов.
Также он заявил, что "Спартак" и ЦСКА не будут претендовать на чемпионский титул. По мнению актера, главный претендент на чемпионство - "Зенит".
"Про чемпионство ЦСКА и "Спартаку" надо забыть. По тому, как сейчас показывает себя "Зенит", это претендент на победу номер один, хотя не хочется делать прогнозов", - заявил Баринов.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков. "Спартак" идет девятым, в активе "красно-белых" 10 очков. ЦСКА благодаря победе в московском дерби поднялся на седьмое место в турнирной таблице. "Армейцы" имеют в запасе 13 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Актер Баринов: про чемпионство ЦСКА и "Спартаку" надо забыть
Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" в матче восьмого тура РПЛ (1:0).
Фото: "Спартак"