Напомним, Заболотный стал автором победного гола в московском дерби. Он забил на 81-й минуте и отправился праздновать гол на трибуну к фанатам ЦСКА.
"На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как [нецензурное] скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным", - цитирует председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.
В соответствии с регламентом, нарушение обязательных санитарных норм на матчах Российской Премьер-лиги предусматривает штраф в размере до 500 тыс рублей.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный в конце матча со "Спартаком" получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Заболотный перешел в ЦСКА летом этого года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей за армейский клуб, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
КДК РФС рассмотрит нарушение санитарного регламента Заболотным при праздновании гола
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) изучит эпизод с форвардом ЦСКА Антоном Заболотным в игре 8-го тура РПЛ против "Спартака" (1:0).
Фото: РПЛ