Рангник назвал ошибочной стратегию российских клубов, предполагающую приобретение опытных легионеров. По его мнению, именно такой подход спровоцировал ухудшение результатов российских команд в еврокубках.
"Ошибочно считать, что иностранцы в российском футболе обязательно должны быть бывалыми парнями за 30, - именно такая позиция клубов привела к регрессу российских клубов в еврокубках. Лучшие европейские клубы как раз стремятся к тому, чтобы инвестировать в потенциальных звезд с их ранних лет, когда футболисты еще голодны до успеха и славы", - сказал Рангник.
Источник: Спорт-Экспресс
Рангник: лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!
Рангник раскритиковал российские клубы из-за приобретения легионеров старше 30 лет
Руководитель "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник поделился мнением о подходе российских клубов к усилению состава легионерами.
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