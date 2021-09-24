Как заявил Йорг Шмадтке, занимающий пост спортивного директора "Вольфсбурга", Мбабу интересуются многие клубы. Вместе с тем "Спартак" не делал предложения насчет перехода игрока, отметил менеджер.
"Я слышал об интересе к Мбабу от многих команд, но могу точно сказать, что от "Спартака" предложения не поступало", - сказал Шмадтке.
Отметим, что контракт 26-летнего Мбабу с "Вольфсбургом" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость швейцарского футболиста в 12 миллионов евро.
Источник: Евро-Футбол.Ру
В "Вольфсбурге" прокомментировали информацию об интересе "Спартака" к Мбабу
В "Вольфсбурге" отреагировали на данные СМИ о том, что "Спартак" интересуется защитником Кевином Мбабу.
Фото: AFP