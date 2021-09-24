Прудников рассказал, что участвовал в осуществлении трансфера. Также он отметил, что не все стороны остались довольны сделкой.
"В сделке участвовали американцы, колумбийцы, итальянцы. Ну и мы. Скажу одну вещь: есть стороны, которые остались недовольны сделкой. Это не самая чистая сделка, в плане отношения к отдельным людям. Но при этом трансфер качественный. Люди, которые вложили в Барриоса всю свою жизнь и душу, остались в стороне наблюдать за всем, что происходит", - приводит слова Прудникова Sport24.
Отметим, что Барриос является игроком "Зенита" с 2019 года. Контракт 27-летнего колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Агент Прудников - о переходе Барриоса в "Зенит": это не самая чистая сделка
Футбольный агент Алан Прудников рассказал о трансфере полузащитника Вильмара Барриоса из "Бока Хуниорс" в "Зенит".
Фото: "Зенит"