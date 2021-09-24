Глава Ла Лиги оценил решение о проведении тендера по продаже прав на трансляцию матчей РПЛ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о тендере по продаже прав на трансляцию матчей РПЛ.

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"Сейчас в России происходит очень важное событие - впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа. Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом. <...> И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными", - заявил Тебас.



Напомним, что ранее РПЛ решила провести тендер по продаже прав на трансляцию матчей чемпионата. Планируется, что тендер будет проведен до 11 октября.



Источник: Тебас отметил, что повышение стоимости телеправ на матчи РПЛ позволит увеличить конкурентоспособность в чемпионате России."Сейчас в России происходит очень важное событие - впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа. Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом. <...> И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными", - заявил Тебас.Напомним, что ранее РПЛ решила провести тендер по продаже прав на трансляцию матчей чемпионата. Планируется, что тендер будет проведен до 11 октября.Источник: РБК