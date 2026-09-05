Тренер "Монако" Фелипе Луис ответил, уйдет ли Головин из клуба

Главный тренер "Монако" Фелипе Луис высказался о возможном уходе Александра Головина.

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Он умеет делать всё. Это универсальный игрок. Я бы хотел его сохранить. Для меня он фантастический футболист, - сказал Луис в интервью для телеканала L1+.