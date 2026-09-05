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Тренер "Монако" Фелипе Луис ответил, уйдет ли Головин из клуба

Главный тренер "Монако" Фелипе Луис высказался о возможном уходе Александра Головина.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Луиса, он ничего не знает о будущем Головина, но хочет, чтобы россиянин остался в клубе.

- Нет, честно говоря, я не знаю. Надеюсь, он останется. Это фантастический игрок. Он отличается от остальных. Таких футболистов сложно найти. Он создаёт моменты, у него великолепная техника.
Он умеет делать всё. Это универсальный игрок. Я бы хотел его сохранить. Для меня он фантастический футболист, - сказал Луис в интервью для телеканала L1+.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Монако" Александр Головин в летнее трансферное окно может вернуться в Россию. Сообщалось, что в подписании футболиста заинтересованы петербургский "Зенит" и московский "Спартак" - отмечалось, что ближе к трансферу полузащитника находятся сине-бело-голубые.

Россиянин выступает за монегасков с 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 271 матч и записал на свой счет 40 забитых мячей и 48 голевых передач.

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