Тренер "Монако" Фелипе Луис ответил, уйдет ли Головин из клуба

- Нет, честно говоря, я не знаю. Надеюсь, он останется. Это фантастический игрок. Он отличается от остальных. Таких футболистов сложно найти. Он создаёт моменты, у него великолепная техника.
Он умеет делать всё. Это универсальный игрок. Я бы хотел его сохранить. Для меня он фантастический футболист, - сказал Луис в интервью для телеканала L1+.
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Монако" Александр Головин в летнее трансферное окно может вернуться в Россию. Сообщалось, что в подписании футболиста заинтересованы петербургский "Зенит" и московский "Спартак" - отмечалось, что ближе к трансферу полузащитника находятся сине-бело-голубые.
Россиянин выступает за монегасков с 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 271 матч и записал на свой счет 40 забитых мячей и 48 голевых передач.