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"Крылья Советов" - "Краснодар": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча

"Крылья Советов" Самара - "Краснодар": на каком канале и во сколько смотреть трансляцию матча 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Сегодня, 5 сентября, самарские "Крылья Советов" примут на домашнем стадионе "Краснодар" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.

На данный момент самарцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками, команда Мурада Мусаева возглавляет таблицу с 18 баллами в своем активе.

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