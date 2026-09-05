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Футболист ЦСКА ответил, что должны сделать "армейцы", чтобы обыграть "Зенит"

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кармо, ЦСКА должен играть против "Зенита" храбро и быть сплоченным.

- Это будет большой, тяжелый матч против чемпиона. Мы должны приехать к ним в гости и играть храбро, постоянно находясь с мячом.
Если мы будем сплоченными, то добьемся трех очков в этой встрече, - приводит слова Кармо "Матч ТВ".

Сегодня, 5 сентября, ЦСКА сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После шести сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками, сине-бело-голубые занимают третье место с таким же количеством баллов в своем активе.

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