Футболист ЦСКА ответил, что должны сделать "армейцы", чтобы обыграть "Зенит"

- Это будет большой, тяжелый матч против чемпиона. Мы должны приехать к ним в гости и играть храбро, постоянно находясь с мячом.
Если мы будем сплоченными, то добьемся трех очков в этой встрече, - приводит слова Кармо "Матч ТВ".
Сегодня, 5 сентября, ЦСКА сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После шести сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками, сине-бело-голубые занимают третье место с таким же количеством баллов в своем активе.