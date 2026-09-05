Григорян спрогнозировал, с каким счетом завершится матч "Зенит" - ЦСКА

- В матче против ЦСКА "Зенит" предстанет лучшей версией себя. Дивеев — это потеря. Но мотивация против ЦСКА заставит их играть на максимуме.
Считаю, что команда Сергея Семака победит со счетом 2:1, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 5 сентября, ЦСКА сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После шести сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками, сине-бело-голубые занимают третье место с таким же количеством баллов в своем активе.