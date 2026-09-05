Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
КраснодарНе начат
Зенит
16:30
ЦСКАНе начат
Ростов
19:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
15:00
НефтехимикНе начат
Челябинск
15:00
Спартак КостромаНе начат
Ленинградец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
Уфа
16:00
ВелесНе начат
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Сочи
17:00
Нижний НовгородНе начат
Шинник
17:00
РоторНе начат

Сафонов и Головин получили оценки за матч "ПСЖ" - "Монако". Матвей - один из худших

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин получили оценки за матч 3-го тура Лиги 1.
Фото: ФК "Монако"
Статистическая платформа Sofascore поставила голкиперу "ПСЖ" оценку 6,0 за матч 3 тура чемпионата Франции с "Монако" - это второй худший показатель среди всех игроков на поле. Полузащитник монегасков Александр Головин оценен в 6,5 баллов.

Вчера, 4 сентября, "ПСЖ" на домашнем стадионе уступил "Монако" со счетом 1:2. Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча, Александр Головин провел на поле 87 минут и отметился голевой передачей на победный гол.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится