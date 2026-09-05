Сафонов и Головин получили оценки за матч "ПСЖ" - "Монако". Матвей - один из худших

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин получили оценки за матч 3-го тура Лиги 1.

Фото: ФК "Монако"

Статистическая платформа Sofascore поставила голкиперу "ПСЖ" оценку 6,0 за матч 3 тура чемпионата Франции с "Монако" - это второй худший показатель среди всех игроков на поле. Полузащитник монегасков Александр Головин оценен в 6,5 баллов.



Вчера, 4 сентября, "ПСЖ" на домашнем стадионе уступил "Монако" со счетом 1:2. Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча, Александр Головин провел на поле 87 минут и отметился голевой передачей на победный гол.

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