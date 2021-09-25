- Немного нервничаем из-за результатов, но мы в Спартаке, нужно справляться с этим. Сегодня реализовали моменты, над этим еще надо работать. Руй? Он не показывает слабости и верит в себя, в этом плане проблем нет. Он не на спокухе, не поникший. Если бы так было, было бы тяжелее, - передает слова Бакаева Sport24.
"Спартак" под руководством португальского главного тренера Руя Витории в матче 9 тура Российской премьер-лиги обыграл на своем поле "Уфу" со счетом 2:0.Полузащитник Зелимхан Бакаев на 3 минуте игры выполнил результативный пас на нападающего Эсекьеля Понсе, который вышел один на один с Александром Беленовым и забил первый гол красно-белых. На 29 минуте второй мяч записал на свой счет Квинси Промес, подкарауливший ошибку защитника "Уфы" Константина Плиева.
Зелимхан Бакаев: Руй не на спокухе, не поникший, верит в себя
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал итоги победного матча с "Уфой" (2:0) в рамках 9 тура РПЛ.
Фото: РПЛ