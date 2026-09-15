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Умяров высказался об отсутствии Литвинова, Барко и Мартинса в составе "Спартака"

Футболист "Спартака" Наиль Умяров высказался об отсутствии Эсекьеля Барко, Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса в прошедшем матче.
Фото: ФК "Спартак"
Наиль Умяров заявил, что команда должна быть готова к отсутствию важных футболистов в составе в течение сезона.

"Насколько мне не хватает Литвинова? Когда происходят такие потери, как с Литвиновым, Барко, Мартинсом, с которыми мы играем не первый и не второй год, это ощущается. Но это футбольная жизнь.
Один день ты играешь с одними партнёрами, а в другой кто-то травмирован или дисквалифицирован. И вы должны быть готовы", - сказал Умяров "Чемпионату".

Руслан Литвинов, Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс пропустили несколько матчей московского "Спартака" из-за проблем со здоровьем.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в 8 играх. Команда одержала победу в 5 встречах, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.

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