Умяров высказался об отсутствии Литвинова, Барко и Мартинса в составе "Спартака"

"Насколько мне не хватает Литвинова? Когда происходят такие потери, как с Литвиновым, Барко, Мартинсом, с которыми мы играем не первый и не второй год, это ощущается. Но это футбольная жизнь.Один день ты играешь с одними партнёрами, а в другой кто-то травмирован или дисквалифицирован. И вы должны быть готовы", - сказал Умяров "Чемпионату".
Руслан Литвинов, Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс пропустили несколько матчей московского "Спартака" из-за проблем со здоровьем.
На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в 8 играх. Команда одержала победу в 5 встречах, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.