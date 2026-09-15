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Карпин - о предстоящих матчах сборной: два достойных соперника

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеских матчах в рамках предстоящих сборов.
Фото: РФС
Валерий Карпин заявил, что сборные Ирана и Нигерии являются сильными противниками. Он отметил, что команде нельзя расслабляться в матче с Намибией.

"Два достойных, сильных соперника - Иран и Нигерия. Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА. Что касается Намибии, то, исходя из рейтинга, это команда не того уровня, что Иран и Нигерия.
Но против всех надо играть, и будет непросто. Это показал и чемпионат мира, где сборная Кабо-Верде не проиграла ни одного матча в основное время", - сказал Карпин РФС.

На предстоящих сборах национальная команда России встретится с тремя сборными. 29 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном (22-е место в рейтинге ФИФА), 3 октября проведут матч с Намибией (121-е место), 6 октября - с Нигерией (26-е место).

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