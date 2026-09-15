Карпин - о предстоящих матчах сборной: два достойных соперника

"Два достойных, сильных соперника - Иран и Нигерия. Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА. Что касается Намибии, то, исходя из рейтинга, это команда не того уровня, что Иран и Нигерия.Но против всех надо играть, и будет непросто. Это показал и чемпионат мира, где сборная Кабо-Верде не проиграла ни одного матча в основное время", - сказал Карпин РФС.
На предстоящих сборах национальная команда России встретится с тремя сборными. 29 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном (22-е место в рейтинге ФИФА), 3 октября проведут матч с Намибией (121-е место), 6 октября - с Нигерией (26-е место).