- Как с контрактом? Ничего, всё нормально. Переговоры ведутся. То что там какие-то вбросы про 2 миллиона евро - это всё неправда. Я ничего еще не требовал, это полный бред. Мы уважительно относимся с клубом друг к другу. Переход в "Динамо"? Нет. Приоритет - "Спартак", - передает слова Бакаева "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация, что 25-летний атакующий полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев требует продления контракта с заработной платой в размере 2 миллионов евро в год. Текущий контракт Зелимхана истекает в июне 2022 года. В матче 9 тура РПЛ против "Уфы" (2:0) Бакаев отдал результативную передачу на Эсекьеля Понсе, открывшего счет.
Зелимхан Бакаев рассказал о своих переговорах со "Спартаком" по новому контракту
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о том, что он требует у клуба зарплату в 2 миллиона евро в год по новому контракту.
Фото: РПЛ