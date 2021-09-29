"Все, что я проживаю сейчас, - это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом - исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов - исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, выиграю Лигу чемпионов с "Зенитом" и поеду со сборной Бразилии на чемпионат мира", - цитирует Клаудиньо "СЭ".
Напомним, бразильский полузащитник Клаудиньо пополнил состав "Зенита" в минувшее летнее трансферное окно. 24-летний футболист перешел в российский клуб из "Ред Булл Брагантино" подписав с "сине-бело-голубыми" контракт на 5 лет. За "Зенит" Клаудиньо провел 6 матчей во всех турнирах. На его счету 1 гол, который он забил в матче против "Рубина" (3:1), а также 2 результативных передачи.
Сегодня, 29 сентября, петербургский клуб на своем поле сыграет против "Мальме" в Лиге чемпионов. Матч начнется в 19:45 мск.
Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо рассказал о целях на карьеру.
Фото: ФК "Зенит"