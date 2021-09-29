По информации источника, это произойдет на общем собрании лиги 5 октября. Отмечается, что руководители клубов выдвинут вотум недоверия, если Прядкин сам не покинет пост по собственному желанию.
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин может покинуть свой пост. Его Прядкин занимает с 2007 года.
Основным кандидатом на должность главы РПЛ называется Ашот Хачатурянц, ныне возглавляющий судейский комитет Российского футбольного союза.
Источник: Sport24
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Источник: клубы РПЛ намерены выдвинуть вотум недоверия Прядкину
Клубы РПЛ планируют выдвинуть вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину.
Фото: Sport24