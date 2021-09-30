"За грубую игру он дисквалифицирован на два матча РПЛ", - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.
Таким образом Гильерме пропустит матчи против "Ростова" и "Рубина" в чемпионате России.
Напомним, вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме получил красную карточку в матче 9-го тура РПЛ против "Химок". Голкипер был удален в начале второго тайма.
В текущем сезоне Гильерме провел 11 матчей во всех турнирах в составе "железнодорожников", пропустив 10 мячей. В общей сложности за "Локомотив" он сыграл в 364 матчах, в 138 играх он оставил свои ворота "сухими".
КДК дисквалифицировал вратаря "Локомотива" Гильерме на 2 матча РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на два матча РПЛ голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.
Фото: ФК "Локомотив"