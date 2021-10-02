Ранее в СМИ появилась информация, что в случае поражения от тульского "Арсенала" Черевченко покинет пост главного тренера "Химок". Отмечается, что в подмосковном клубе разрастается конфликт между руководством и тренерским штабом.
"Мы такого не рассматривали. Это произойдет, если только он сам захочет уйти. Устраивает ли меня работа Черевченко? У нас есть небольшая функциональная яма, но ничего страшного. Это футбол. У нас хорошие игроки и тренер. Здесь не вижу проблем", - сказал Терюшков.
Матч 10-го тура Российской Премьер-лиги "Арсенал" - "Химки" состоится сегодня, 2 октября, в Туле. Начало игры - в 19:00 мск. Главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов.
Подмосковный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 9 матчах 7 очков. "Оружейники" располагаются строчкой выше, имея в активе 8 очков.
Источник: РБ Спорт
В "Химках" опровергли информацию о возможном увольнении Игоря Черевченко
Бывший министр спорта Московской области, избранный депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном увольнении наставника "Химок" Игоря Черевченко.
Фото: РПЛ