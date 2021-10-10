Канчельскис заявил, что ему непонятно, почему "Локо" расстался с Марко Николичем, возглавлявшим команду до Гисдоля. Вместе с тем у нового тренера москвичей есть шанс хорошо проявить себя, считает экс-игрок сборной России.
"Смена Николича была непонятной, надо было дать ему доработать до конца сезона или хотя бы календарного года. Решения руководителями принимаются необъяснимые, им виднее, зачем сейчас "Локомотиву" главный тренер. У Гисдоля есть шанс стать новым Тедеско, до него команда в последнее время играла плохо. Сейчас глобальные выводы все равно рано делать, так как тренер столкнется с новой страной, с новым менталитетом, ему нужно будет адаптироваться", - сказал Канчельскис.
Отметим, что накануне "Локомотив" объявил о согласовании контракта с Гисдолем. Вскоре немецкий тренер возглавит "железнодорожников".
Источник: Спорт-Экспресс
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Канчельскис: у Гисдоля есть шанс стать новым Тедеско. До него "Локомотив" в последнее время играл плохо
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: AFP