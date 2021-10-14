Отстраненный арбитр Васильев: после Хачатурянца в судейском корпусе останется выжженная земля

Экс-рефери РПЛ Станислав Васильев раскритиковал практику пожизненного отстранения судей от работы за повторные грубые ошибки со стороны главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

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Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, который 5 октября был назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги после ухода в отставку Сергея Прядкина, за последний год пожизненно отстранил от судейства нескольких арбитров, совершавших систематические грубые ошибки на уровне премьер-лиги. В частности, были отстранены Михаил Вилков и Станислав Васильев, под вопросом стоит дальнейшая работа в судействе Василия Казарцева. Ранее завершил судейскую карьеру по состоянию здоровья Алексей Еськов. - За неполные два года Хачатурянц убрал Еськова, Вилкова, Васильева и Волошина. Количественный резерв у них какой-то есть, но качество с новыми людьми только падает. После Хачатурянца в судейском корпусе останется выжженная земля, - цитирует Васильева " Чемпионат ".Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, который 5 октября был назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги после ухода в отставку Сергея Прядкина, за последний год пожизненно отстранил от судейства нескольких арбитров, совершавших систематические грубые ошибки на уровне премьер-лиги. В частности, были отстранены Михаил Вилков и Станислав Васильев, под вопросом стоит дальнейшая работа в судействе Василия Казарцева. Ранее завершил судейскую карьеру по состоянию здоровья Алексей Еськов.