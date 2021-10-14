"Прекрасно знаю, что нашими молодыми ребятами, особенно теми, которые играют в основном составе, интересуются, но официальных предложений в клуб не поступало.
Иван в поле зрения еще после удачного сезона в ФНЛ, также он успешно играет в Премьер-Лиге. Поэтому неудивительно, что к нему есть интерес", - цитирует Корниленко Metaratings.
Голкипер Иван Ломаев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 13 мячей. Всего за "Крылья" он сыграл в 30 матчах, в 13 играх он оставил свои ворота "сухими". Контракт Ломаева рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает вратаря в 1,2 млн евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "красно-белые" планирует усилиться в зимнее трансферное окно. Одна из основных целей москвичей - укрепление вратарской линии.
Источник: "Спартак" интересуется вратарем "Крыльев Советов" Ломаевым
В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию об интересе "Спартака" к вратарю Ломаеву
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву.
Фото: ПФК "Крылья Советов"