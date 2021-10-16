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Божович: "Зенит" играл лучше, чем "Арсенал", но у нас было достаточно удачи

Наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Зенитом" в матче 11-го тура РПЛ (2:1).
Фото: РИА Новости
Божович заявил, что "Зенит" лучше играл в прошедшей встрече. Вместе с тем тренер отметил самоотверженность игроков "Арсенала".

"Зенит" был лучше и создал больше моментов, чем мы. У нас было достаточно удачи, но в чемпионате России с "Зенитом" так и происходит: если тебе повезло, ты можешь выиграть. Хочу поздравить ребят, они бились до конца. Везет тем, кто везет", - сказал Божович.

Отметим, что после победы над "Зенитом" в активе "Арсенала" 12 очков. Туляки располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" по-прежнему является лидером чемпионата (23 очка).

Источник: Матч ТВ

"Зенит" проиграл в РПЛ два матча подряд впервые с 2018 года


Теги: Божович Арсенал Тула Зенит
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