Ранее появилась информация, что "красно-белые" не будут продлевать соглашение с футболистом, если Кутепов не согласится на существенное понижение зарплаты. В данный момент защитник москвичей получает около 2,3 млн евро в год.
"Считаю, что Илья хороший защитник, на которого будет спрос. Дальше уже идут клубные дела - смогут ли они договориться о продлении контракта, или это просто слухи. Сейчас он проигрывает конкуренцию, но команда не может обойтись только двумя защитниками. Нужна обойма из хороших, качественных футболистов, чтобы на что-то претендовать", - приводит слова Самедова "РБ Спорт".
Напомним, действующий контракт Ильи Кутепова со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел за "красно-белых" 2 матча, результативными действиями не отметился. Всего за "Спартак" он сыграл в 111 матчах, на его счету 2 забитых мяча. Портал transfermarkt оценивает стоимость Кутепова в 1,8 млн евро.
Источник: "Спартак" не продлит контракт с Кутеповым, если защитник не согласится на понижение зарплаты
Самедов: на Кутепова будет спрос, если он не продлит контракт со "Спартаком"
Экс-футболист "Спартака" Александр Самедов прокомментировал ситуацию вокруг Ильи Кутепова, который может покинуть клуб летом 2022 года.
Фото: РПЛ