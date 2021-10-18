Напомним, ранее Жирков сообщил, что готов поиграть еще год и ждет предложений в зимнее трансферное окно.
"Возможно ли приглашение Жиркова в "Химки"? Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом. Было бы здорово увидеть его игру в "Химках". Если он будет заинтересован, почему бы и нет", - цитирует Терюшкова Sport24.
Летом этого года у защитника Юрия Жиркова закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси". В августе Юрию исполнилось 38 лет. На данный момент он находится в статусе свободного агента.
Жирков: жду предложений зимой. Еще годик точно поиграть можно
В "Химках" не исключили вариант с подписанием Жиркова
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, возможен ли вариант с появлением в "Химках" бывшего игрока "Зенита" Юрия Жиркова.
Фото: РПЛ