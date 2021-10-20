Шубенков - о словах спортсменов про зарплаты футболистов: мы тоже хотим получать столько денег

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался о зарплатах футболистов.

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Напомним, ранее о зарплатах футболистов высказывался пловец Евгений Рылов. Двукратный олимпийский чемпион Токио заявил, что футболисты получают большие гонорары, а другие спортсмены - в разы меньше. После провального для нашей сборной Чемпионата европы гандболистка Владлена Бобровникова посчитала, что полузащитник " "Другие спортсмены после неудачи сборной России по футболу, тоже прикалываясь, начинают вспомнить про зарплату Дзюбы? Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать. Почему бы нет?" - передает слова Шубенкова Premier Напомним, ранее о зарплатах футболистов высказывался пловец Евгений Рылов. Двукратный олимпийский чемпион Токио заявил, что футболисты получают большие гонорары, а другие спортсмены - в разы меньше. После провального для нашей сборной Чемпионата европы гандболистка Владлена Бобровникова посчитала, что полузащитник " Спартака ", который допустил грубую ошибку в матче с Данией, в месяц получает больше, чем Бобровникова заработала бы за всю карьеру.