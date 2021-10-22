Валуев заявил, что не удивлен неудачными выступлениями российских команд на европейской арене. Также он предложил вводить штрафы в клубах за плохие результаты в еврокубках.
"Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют - это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский - две разные игры. Я все еще убежден, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем. Было время на то, чтобы решить эти проблемы по-другому, но ничего не было сделано", - сказал Валуев.
Напомним, что на текущей неделе все три российские команды, выступающие в еврокубках, потерпели поражения. В Лиге Европы "Спартак" уступил "Лестеру" (3:4), а "Локомотив" - "Галатасараю" (0:1). В Лиге чемпионов "Зенит" проиграл "Ювентусу" (0:1).
Источник: Sport24
"Нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем". Валуев - о неудачах российских команд в еврокубках
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал неудачные выступления российских команд в еврокубках.
Фото: Sport24