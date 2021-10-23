Спортивные соревнования в нерабочие дни состоятся, формат допуска зрителей будет зависеть от региона

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что отмены спортивных соревнований в стране на период нерабочих дней не будет.

Фото: ФК "Ростов"





Ранее стало известно, что дни в период с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими с целью борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В эти дни должны пройти матчи 13 и 14 туров Российской премьер-лиги. - Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19, - передает слова Чернышенко " РИА Новости ".Ранее стало известно, что дни в период с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими с целью борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В эти дни должны пройти матчи 13 и 14 туров Российской премьер-лиги.