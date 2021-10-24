Ранее Дзюба заявил, что он не чувствует возраста, поскольку "у львов не свидетельства о рождении".
"Вы знаете, какие игроки больше всего ценятся в Англии? Больше всего там ценятся инициативные, целеустремленные игроки. Такие игроки сейчас есть в "Динамо": Тюкавин, Захарян.
А что нужно Дзюбе? Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Осталось сравнить себя с гориллой", - приводит слова Бышовца Sport24.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму.
В текущем сезоне Артем Дзюба сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и стал автором 5 результативных передач. В общей сложности 33-летний футболист провел на поле 890 минут. Всего за петербургский клуб у Дзюбы 223 матча и 100 забитых мячей.
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Бышовец - о Дзюбе: он то слон, то лев - осталось сравнить себя с гориллой
Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец оценил профессионализм нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"