- "Спартак" - как щенки, ничего не могли сделать. Престиж команды потерян на долгие годы. Никакие победы уже не сравняться с тем, что сделал "Зенит" со "Спартаком". Уничтожил навсегда. Пусть теперь "Спартак" думает, зачем они пошли в футболисты. Им надо было идти в мясники, на большее они не способны, - передает слова Боярского "РБ Спорт".
"Зенит" разгромил московский "Спартак" на своем поле со счетом 7:1 в матче 12 тура Российской премьер-лиги. Уже к перерыву сине-бело-голубые вели со счетом 4:0. Вскоре после начала второго тайма гости отыграли один гол, но в оставшееся время пропустили еще три. В составе "Зенита" дубли оформили нападающий Сердар Азмун и полузащитник Андрей Мостовой, по одному забитому мячу записали на свой счет полузащитники Клаудиньо и Александр Ерохин, а также нападающий Артем Дзюба с пенальти. Единственный гол "Спартака" на счету атакующего хавбека Квинси Промеса. На 79 минуте игры при счете 5:1 в пользу "Зенита" получил вторую желтую карточку и был удален с поля защитник красно-белых Максимилиано Кофрие.
Боярский: "Спартак" - как щенки, ничего не смогли сделать. "Зенит" уничтожил "Спартак" навсегда
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился эмоциями после разгромной победы сине-бело-голубых над московским "Спартаком" (7:1).
Фото: ФК "Зенит"