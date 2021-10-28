"Хотя каждым своим постом я стараюсь обратить внимание на то, что есть проблемы. Нет, я не какой-то там Мессия, я просто пишу о том, что вижу! Появился пост - кто-то начал обсуждать, осуждать", - сказал Калиниченко в интервью "Рейтинг Букмекеров".
Напомним "Спартак" в нынешнем розыгрыше РПЛ занимает 7 место. В активе подопечных Витории 17 очков после 12 туров. В последней игре московский клуб разгромно уступил "Зениту" со счетом 7:1.
Следующий матч "Спартак проведет дома 28 октября против "Ростова". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
«Зенит» на 7-м небе, «Спартак» — на дне, Витория — на грани
Калиниченко: каждым своим постом я стараюсь обратить внимание на то, что в "Спартаке" есть проблемы
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о своем отношении к московскому клубу.
Фото: "Матч ТВ"