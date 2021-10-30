- По силам ли Дзюбе побить союзный рекорд Олега Блохина - 211 голов? Если предположить, что Дзюба еще сезона четыре будет играть и так забивать… Для Артема главное - это функциональное состояние. Но ведь Криштиану Роналду в 36 лет продолжает забивать. Правда, у него два дополнительных тренера по физподготовке. В общем, Артему надо ставить себе цель. Впрочем, он такой парень, который привык так делать. В любом случае надо забивать и приближаться к следующему рекорду, - цитирует Орлова Matchtv.ru.
68-летний экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Советского Союза Олег Блохин выступал в чемпионатах СССР с 1969 по 1988 год и забил за это время 211 голов. 33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба в матче 13 тура Российской премьер-лиги забил свой 144-й гол в чемпионатах России, побив прежний бомбардирский рекорд, который принадлежал экс-форварду "Ротора" Олегу Веретенникову и был равен 143 голам. В текущем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах за клуб во всех турнирах, забил в них 7 голов и отдал 5 результативных передач.
Орлов: Дзюбе было сложнее забить свои голы, чем Веретенникову. Тогда футбол был ниже уровнем
Орлов: Дзюбе надо забивать и приближаться к союзному бомбардирскому рекорду Блохина
Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, сможет ли нападающий "Зенита" Артем Дзюба побить рекорд по голам в чемпионатах СССР, установленный Олегом Блохиным.
Фото: ФК "Зенит"