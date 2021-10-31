Комличенко: "Ростов" был ближе к победе, чем "Спартак"

"Если брать этот матч в целом, то, думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно. Серьезных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью", - цитирует Комличенко Sport24.
Напомним, в игре с "Ростовом" красно-белые вышли вперед на 78-й минуте усилиями Руслана Литвинова, однако желто-синим удалось спасти ничью на 6-й компенсированной минуте благодаря точному удару Данилы Глебова, которому ассистировал Комличенко.
"Ростов", набрав 13 очков, поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
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Фото: ФК "Спартак"