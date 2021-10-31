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Газизов - о победе над "Ахматом": дорогие три очка для "Уфы". Нужно стараться побеждать у себя дома любую команду

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0).
Фото: Чемпионат
"Первый тайм не удался. Во втором мы были лучше, было несколько моментов для голов. "Ахмат" - очень хорошая команда, игра сегодня была до забитого мяча.

Ребят хочу похвалить, впервые сыграли на ноль - и сразу три очка. Принципиально ли было победить "Ахмат"? Да нет, любую команду нужно стараться побеждать у себя дома. Дорогие три очка сегодня для нас, потому что "Ахмат" - хорошая команда", - сказал Газизов.

"Уфа" победила "Ахмат" со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Победный гол на счету нападающего "Уфы" Гамида Агаларова. Российский форвард забил уже 11 голов в текущем сезоне и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров. Подопечные Стукалова поднялись на 13-е место, набрав 13 очков. В следующем туре башкирский клуб в Туле сыграет против "Арсенала". Этот матч пройдет 6 ноября, начало встречи - в 14:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Газизов УФА Ахмат
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