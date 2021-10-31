"По игре получилось продолжение кубкового матча. Игра была до гола. Пытались взыграть, но пришли к результату, который нас расстроил.
Этой команде немного не хватает уверенности, но тут есть исполнители и есть будущее. Надо просто работать, и все будет", - приводит слова Ющенко Sport24.
Напомним, "Химки" и "Урал" голов не забили. 27 октября в рамках элитного раунда Кубка России подмосковная команда на выезде также сыграла нулевую ничью с "Балтикой" (5:4 по пенальти).
"Химки" с 12-ю очками в активе располагаются на предпоследней 15-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Тренер "Химок": этой команде немного не хватает уверенности, но тут есть исполнители и есть будущее
Исполняющий обязанности главного тренера "Химок" Игорь Ющенко прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0).
Фото: ФК "Химки"