Романцев выступил в защиту Рассказова, раскритикованного после поражения "Спартака" от "Лестера" со счетом 3:4 в матче группового раунда Лиги Европы. Тренер отметил, что партнеры Николая также действовали не лучшим образом при отборе мяча у соперника.
"Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на твои ворота. После "Лестера" главным виновником поражения "Спартака" объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства - это закон!" - сказал Романцев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Рассказов провел 11 матчей и сделал одну результативную передачу. Также на счету Николая два матча в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Источник: Спорт-Экспресс
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Романцев выступил в защиту Рассказова после критики в адрес игрока за действия в матче с "Лестером"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о критике болельщиков в адрес защитника команды Николая Рассказова.
Фото: "Спартак"