Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
0 - 0
УфаЗавершен
Крылья Советов
3 - 0
ХимкиЗавершен
Динамо
1 - 0
КраснодарЗавершен
Сочи
4 - 1
ЦСКА2 тайм

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
РоторЗавершен
Томь
2 - 2
ФакелЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 1
Спартак-2Завершен
Акрон
2 - 0
Металлург ЛпЗавершен
Текстильщик
0 - 1
Краснодар-2Завершен
Велес
1 - 0
КубаньЗавершен
Оренбург
2 - 1
БалтикаЗавершен
КАМАЗ
1 - 1
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Алания
5 - 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
0 - 2
Манчестер СитиЗавершен
П1 1.01X 17П2 67
Брентфорд
1 - 2
НорвичЗавершен
Челси
1 - 1
БернлиЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
0 - 0
Ньюкасл1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
2 - 0
ГранадаЗавершен
Сельта
3 - 3
БарселонаЗавершен
Алавес
0 - 1
Леванте1 тайм
П1 4.5X 3.4П2 1.8
Реал Мадрид
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.38X 5.2П2 8.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
1 - 0
ТориноЗавершен
Ювентус
0 - 0
Фиорентина1 тайм
П1 2.1X 2.63П2 5
Кальяри
22:45
АталантаНе начат
П1 5.6X 4.6П2 1.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
1 - 0
ХоффенхаймЗавершен
Штутгарт
0 - 1
АрминияЗавершен
Бавария
2 - 1
ФрайбургЗавершен
Вольфсбург
1 - 0
АугсбургЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 0
Боруссия Д1 тайм
П1 1.8X 3.4П2 4.5

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
1 - 1
Анже2 тайм
П1 13X 1.05П2 26
Бордо
23:00
ПСЖНе начат
П1 11X 6.8П2 1.25

Виллаш-Боаш не хочет работать в "Спартаке"

Экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш отказался от возможной работы в московской "Спартаке".
Фото: Getty Images
— Хотел бы я поработать в "Спартаке"? Нет, конечно. Я бы не хотел работать в "Спартаке". Со мной руководство клуба переговоры никогда не вело, поэтому бессмысленно дальше обсуждать, — цитирует португальца "РБ Спорт".

44-летний Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с марта 2014 года по июнь 2016 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Действующим тренером "Спартака" является Руй Витория. Команда после 13-и туров чемпионата России идет на девятой строчке.

Боярский: пусть Черчесов идет в "Спартак" — тогда им еще долго придется плестись позади "Зенита"



Теги: Спартак Зенит Виллаш-Боаш
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Барселона" упустила победу над "Сельтой", ведя со счетом 3:0 после первого тайма 1
Дебютный гол Норманна помог "Норвичу" на выезде победить "Брентфорд" в АПЛ
ЦСКА пропустил три мяча в первом тайме матча РПЛ впервые с июня 2020 года 1
Пономарев: смена главного тренера не поможет "Спартаку". Такие вещи нервируют команду 2
Лещенко: "Динамо" может конкурировать за чемпионство. "Зенит" догоним и перегоним 6
Силкин: это уже проблемы "Краснодара", что он играл лучше, но проиграл эксклюзив
Грулев — лучший игрок матча "Динамо" — "Краснодар"
Деменко: сейчас у "Краснодара" команда под Лигу Чемпионов 2 эксклюзив
Гончаренко подвел итоги матча с "Динамо" 1
Очередной гол Грулева и спасения Шунина принесли победу "Динамо". "Краснодар" проиграл третью игру подряд
Червиченко: "Спартак" ничего больше не заслуживает, кроме как ассистентов. С одним сдуру стали чемпионами 17
"Крылья Советов" разгромили "Химки" 4
"Динамо" поднялось на второе место в РПЛ, обыграв "Краснодар" 12
Гаджиев: если бы Черчесов стал главным тренером "Спартака", он бы наконец возродился 8
"Сочи" — ЦСКА. Нобоа, Заболотный и Чалов — в стартовых составах команд 10
Виллаш-Боаш не хочет работать в "Спартаке" 6
Р. Билялетдинов: сейчас Смолов играет в стиле Ибрагимовича 2
Боярский: пусть Черчесов идет в "Спартак" — тогда им еще долго придется плестись позади "Зенита" 22
Никитин: сейчас "Уфа" движется в правильном направлении
Стукалов: благодаря своим волевым качествам игроки "Уфы" вытащили ничью с "Арсеналом"
Каррера: я всегда готов вернуться в "Спартак" 8
Защитник Никитин назван лучшим футболистом матча "Арсенал" — "Уфа"
"Уфа" сыграла вничью с "Арсеналом". Уфимцы с 18-й минуты играли в меньшинстве 1
Мозес: Игнатов - отличный парень, у него все в порядке со скиллами 1
Тюкавин, Грулев и Шунин - в основе "Динамо", Кордоба остался в запасе "Краснодара" 1
Сергеев, Ежов и Зиньковский - в составе "Крыльев Советов" на матч против "Химок"
Мостовой - о том, почему не работает в клубах: у меня есть характер, поэтому для многих я очень неудобный человек 13
"Волгарь" в меньшинстве обыграл "Нефтехимик". Капитан команды был удален за подзатыльник партнеру 3
Удаление Фищенко стало самым ранним удалением в РПЛ за две желтые карточки с марта 2021 года
Полузащитник "Уфы" оставил команду в меньшинстве в матче с "Арсеналом". Он получил две желтые карточки за 17 минут
Все новости
-