— Хотел бы я поработать в "Спартаке"? Нет, конечно. Я бы не хотел работать в "Спартаке". Со мной руководство клуба переговоры никогда не вело, поэтому бессмысленно дальше обсуждать, — цитирует португальца "РБ Спорт".
44-летний Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с марта 2014 года по июнь 2016 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Действующим тренером "Спартака" является Руй Витория. Команда после 13-и туров чемпионата России идет на девятой строчке.
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Виллаш-Боаш не хочет работать в "Спартаке"
Экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш отказался от возможной работы в московской "Спартаке".
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