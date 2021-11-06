— На протяжении всей игры мы были чуть лучше "Динамо". Держали игру под контролем.
Мы были ближе к тому, чтобы создать какой-то момент и реализовать его. Но так бывает, когда ты не можешь дожать соперника, — цитирует белорусского специалиста Sport24.
Для "Краснодара" это третье поражение подряд. Ранее "быки" проиграли в Кубке России Кубани (0:3), а в чемпионате уступили "Крыльям Советов" (0:1).
Команда Виктора Гончаренко вылетела с Кубка России, а в чемпионате страны занимает седьмую строчку с 21 очком после 14 туров.
Гончаренко стал главным тренером "Краснодара" в апреле.
"Динамо" поднялось на второе место в РПЛ, обыграв "Краснодар"
Гончаренко подвел итоги матча с "Динамо"
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости