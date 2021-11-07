Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
14:00
ЗенитНе начат
П1 11X 5.8П2 1.29
Ростов
16:30
РубинНе начат
П1 2.36X 3.25П2 3.25
Спартак
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.17X 3.45П2 3.5
Ахмат
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.67X 3.75П2 5.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
17:00
УотфордНе начат
П1 1.45X 4.9П2 7
Лидс
17:00
ЛестерНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.55
Эвертон
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.35X 3.35П2 2.26
Вест Хэм
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 4.3X 4.2П2 1.76

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
П1 1.51X 4.4П2 6.8
Валенсия
18:15
АтлетикоНе начат
П1 4.5X 3.55П2 1.87
Мальорка
20:30
ЭльчеНе начат
П1 2.1X 3.1П2 4.1
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.2X 3.2П2 2.39
Бетис
23:00
СевильяНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Венеция
14:30
РомаНе начат
П1 4.9X 4.1П2 1.69
Удинезе
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.34X 3.45П2 3.1
Сампдория
17:00
БолоньяНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.7
Наполи
20:00
ВеронаНе начат
П1 1.44X 5П2 6.6
Лацио
20:00
СалернитанаНе начат
П1 1.33X 5.6П2 9
Милан
22:45
ИнтерНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.11

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
БайерНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.05
Кёльн
19:30
УнионНе начат
П1 2.05X 3.6П2 3.6
Гройтер Фюрт
21:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.94

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
15:00
МетцНе начат
П1 1.44X 4.8П2 7.2
Сент-Этьен
17:00
КлермонНе начат
П1 2.44X 3.3П2 3.05
Нант
17:00
СтрасбургНе начат
П1 2.39X 3.1П2 3.35
Лорьян
17:00
БрестНе начат
П1 2.49X 3.25П2 3.05
Реймс
17:00
МонакоНе начат
П1 4.2X 3.55П2 2.09
Ницца
19:00
МонпельеНе начат
П1 1.54X 4.6П2 5.8
Ренн
22:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.6П2 2.65

Источник: вратарь "Зенита" Крицюк получил травму в матче с "Ювентусом" и не приехал в Екатеринбург

Голкипер "Зенита" Станислав Крицюк не сыграет в матче 14-го тура РПЛ против "Урала" из-за травмы.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Крицюк получил повреждение в матче с "Ювентусом" (2:4), который состоялся во вторник, 2 ноября. Тогда голкипер доиграл встречу, но в Екатеринбург из-за того же повреждения не полетел.

Место в воротах "сине-бело-голубых" в матче с "Уралом" займет Михаил Кержаков. Игра на "Екатеринбург Арене" начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи будет Игорь Панин.

Вратарь Станислав Крицюк перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно. За петербургский клуб 30-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

Источник: Матч ТВ

Михаил Кержаков будет защищать ворота "Зенита" в матче с "Уралом"


Теги: Крицюк Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: вратарь "Зенита" Крицюк получил травму в матче с "Ювентусом" и не приехал в Екатеринбург
Семин - о протесте "Галатасарая": переигровка матча - хороший вариант для "Локомотива" 1
Михаил Кержаков будет защищать ворота "Зенита" в матче с "Уралом" 5
В "Буде-Глимт" прокомментировали слухи о возможном уходе Никиты Хайкина 1
Петржела: ничья в матче с "Уралом" будет хорошим результатом для "Зенита" 4
Погребняк: селекционную службу "Урала" я бы связал и бросил в реку 5
Габулов — о победе "Динамо": в футболе результат, который складывается, всегда закономерен
Зиньковский: максимум этих "Крыльев"? Многие думают про еврокубки 2
Ребров надеется провести прощальный матч за "Спартак" в конце сезона
"Ростов" — "Рубин". Где и во сколько смотреть матч, онлайн встречи 14-го тура чемпионата России (РПЛ)
Гендиректор "Рубина": мы никакие переговоры с "Газпромом" не ведем 1
Бубнов: "Сочи" вполне может побороться за выход в квалификацию Лиги чемпионов 6
Москалев извинился перед Шуниным за красную карточку 2
"Урал" — "Зенит". Где смотреть матч, онлайн встречи 14-го тура чемпионата России (РПЛ)
Кассьерра: в игре с ЦСКА "Сочи" показал футбол, близкий к максимуму
Ребров: хотелось бы выстроить в "Спартаке" целую систему подготовки вратарей
Юрист: влияния на результат матча не произошло. Думаю, протест "Галатасарая" будет отклонен на стадии подачи 1
Ребров: вратарская бригада в "Спартаке" в порядке
Зиньковский: место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта 1
Бальбуэна: никто в "Динамо" не думает о чемпионстве 6
Ребров — о Ещенко: во время игры он говорит правильные вещи, грамотно подсказывает игрокам на поле
Газизов: "Уфа" не отстояла ничью с "Арсеналом". У нас были более острые моменты, хотя мы играли в меньшинстве 1
Сутормин рассказал историю, как у него пытались увести жену 3
Геркус не верит в переигровку матча "Галатасарай" — "Локомотив" 1
Дубль Неймара помог "ПСЖ" обыграть "Бордо" в Лиге 1
Голы Крооса и Бензема принесли "Реалу" победу над "Райо Вальекано"
"Аталанта" в гостях победила "Кальяри", Миранчук не вышел на поле
Губернатор Самарской области подарил форварду "Крыльев" Сергееву электробритву 2
Источник: Рангник хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Сульшера 12
Игрок "Химок" Набиуллин: в команде никто не хочет идти на последнем месте
Все новости
-