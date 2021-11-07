По информации источника, Крицюк получил повреждение в матче с "Ювентусом" (2:4), который состоялся во вторник, 2 ноября. Тогда голкипер доиграл встречу, но в Екатеринбург из-за того же повреждения не полетел.
Место в воротах "сине-бело-голубых" в матче с "Уралом" займет Михаил Кержаков. Игра на "Екатеринбург Арене" начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи будет Игорь Панин.
Вратарь Станислав Крицюк перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно. За петербургский клуб 30-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.
Источник: Матч ТВ
Михаил Кержаков будет защищать ворота "Зенита" в матче с "Уралом"
Источник: вратарь "Зенита" Крицюк получил травму в матче с "Ювентусом" и не приехал в Екатеринбург
Голкипер "Зенита" Станислав Крицюк не сыграет в матче 14-го тура РПЛ против "Урала" из-за травмы.
Фото: ФК "Зенит"