Сообщается, что проблема не в плохих спортивных результатах команды, а в показателях стратегической оценки клуба. Представители холдинга присутствовали на матче 13-го тура РПЛ "Спартак" — "Ростов" (1:1), а также осмотрели базу и офис команды. После этой ознакомительной встречи холдинг CFG приостановил переговоры.
Ранее в СМИ появилась информация, что холдинг City Football Group, являющийся владельцем английского "Манчестер Сити" и множество других команд по всему миру, планирует приобрести 20% акций московского "Спартака".
Источник: Metaratings.
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Источник: холдинг CFG приостановил переговоры о покупке 20% акций "Спартака"
Арабский холдинг City Football Group приостановил предварительные переговоры о покупке акций московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"