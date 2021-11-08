— Игру Смолова многие, знаю, обсуждают. Неспроста, наверное, у предыдущего главного тренера сборной Станислава Черчесова, который тоже предъявлял к игрокам требования, диктуемые современным футболом, он не попал в заявку на Евро-2020, — рассказал Перегонцев в интервью Sport24.
31-летний Смолов в нынешнем сезоне за "Локомотив" сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забив семь голов. Нападающий был вызван наставником сборной России Валерием Карпиным на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Кипра и Хорватии.
Всего за сборную России Смолов провел 43 матча, в которых забил 15 голов и отдал три голевые передачи. В составе национальной команды Федор принимал участие в чемпионате Европы 2016 года, Кубке Конфедераций и чемпионате мира, которые проходили в 2017 и 2018 году, соответственно.
Экс-игрок "Локомотива": неспроста у Черчесова Смолов не попал в заявку на Евро-2020
Бывший футболист "Локомотива" Владимир Перегонцев оценил игру нападающего Федора Смолова после матча 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
Фото: сборная России