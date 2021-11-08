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Источник: игроки "Химок" не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за долгов по зарплате

Игроки "Химок" не намерены бойкотировать матчи РПЛ из-за многомесячной задолженности по зарплате.
Фото: "Химки"
Согласно информации источника, часть задержек по выплатам игрокам и персоналу клуба тянется с минувшего сезона. Долги возникли не только перед футболистами, выступавшими за "Химки" в сезоне-2020/21, но и перед новичками команды.

При этом многомесячные задержки по зарплате не приведут к тому, что футболисты "Химок" будут бойкотировать матчи РПЛ.

Отметим, что на данный момент "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подмосковной команды 12 очков.

Источник: Матч ТВ


Теги: Химки
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