Согласно информации источника, часть задержек по выплатам игрокам и персоналу клуба тянется с минувшего сезона. Долги возникли не только перед футболистами, выступавшими за "Химки" в сезоне-2020/21, но и перед новичками команды.
При этом многомесячные задержки по зарплате не приведут к тому, что футболисты "Химок" будут бойкотировать матчи РПЛ.
Отметим, что на данный момент "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подмосковной команды 12 очков.
Источник: Матч ТВ
Источник: игроки "Химок" не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за долгов по зарплате
Игроки "Химок" не намерены бойкотировать матчи РПЛ из-за многомесячной задолженности по зарплате.
Фото: "Химки"