Газизов - о коронавирусе: в последний раз "Уфа" летала обычным самолетом. Можем легко заразиться

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов уверен, что в нынешней ситуации с коронавирусом резко увеличивается риск заразиться для футболистов и тренерского штаба.

Фото: ФК "Уфа"





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Следующий матч "Уфа" проведет 21 ноября. В Ростове-на-Дону подопечные Стукалова встретятся с местным "Ростовом". Игра 15-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 14:00 мк.



Источник: "Мы делаем все возможное для защиты команды. Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница. В любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный", - сказал Газизов. Уфа " сыграла вничью (0:0) с "Арсеналом" в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Матч состоялся в Туле в субботу, 6 ноября. Башкирский клуб набрал 14 очков и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата России.Следующий матч "Уфа" проведет 21 ноября. В Ростове-на-Дону подопечные Стукалова встретятся с местным "Ростовом". Игра 15-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 14:00 мк.Источник: ТАСС