Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Милан" продолжает интересоваться Кварацхелией.
Яровинский отметил, что в "Рубине" не хотят комментировать трансферные слухи о Хвиче. По его словам, такая информация негативно влияет на игрока.
"Вы знаете, больше ничего по этому футболисту мы комментировать не будем. До того момента, когда что-то произойдет. Вы все, журналисты, звоните, ему голову взорвали - в итоге человек два месяца в футбол не играл", - сказал Яровинский.
Источник: Eurostavka
Источник: "Милан" продолжает следить за Кварацхелией
В "Рубине" прокомментировали информацию об интересе "Милана" к Кварацхелии
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался об информации насчет возможного перехода полузащитника казанского клуба Хвичи Кварацхелии в "Милан".
Фото: РПЛ