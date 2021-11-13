— Может ли Массимо стать тренером "Химок" на следующей неделе? Это не так, — заявил Трабукки в интервью "Metaratings".
Ранее появилась информация, что 57-летний Каррера входит в шорт-лист "Химок" на роль главного тренера команды. В списке также значатся наставники "Олимпа-Долгопрудного" Роман Пилипчук и молодежной сборной России Михаил Галактионов.
Предыдущим место работы Карреры был итальянский клуб "Бари", также специалист работал в греческом АЕКе. С 2016 по 2018 год Каррера тренировал "Спартак" и привел команду к чемпионству в России, а также победе в Суперкубке страны.
Источник: Каррера будет получать в "Химках" четыре миллиона рублей в месяц
Агент Карреры опроверг назначение тренера в "Химки"
Марко Трабукки, агент итальянского специалиста Массимо Карреры, опроверг возможное назначение тренера в "Химки".
Фото: архив Марко Трабукки