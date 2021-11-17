"После матчей на камнях болело всё тело, но я как-то не обращал на это внимания: играл на турнирах, пробивался вперёд, потому что любил футбол. А босиком мы играли не потому, что не было обуви, а потому что так привыкли. И это здорово меня зарядило: теперь, когда есть бутсы и многое другое, ты особенно ценишь то, что имеешь", - сказал Кассьерра в интервью "Чемпионату".
Напомним, Кассьерра перешел в "Сочи" из "Белененсеша" летом этого года за 1,2 млн евро. За 8 матчей сезона 2021/2022 колумбийский форвард отметился 7 голами за клуб. На данный момент Кассерра идет 2-м в списке бомбардиров РПЛ, уступая только Гамиду Агаларову. В матче против ЦСКА форвард поучаствовал во всех голах команды: дважды забил сам и дважды ассистировал партнерам.
"Сочи" после 14 туров идет на 2-м месте в РПЛ. В активе команды 27 очков.
Кассьерра - о детстве: после матчей на камнях болело все тело, играли босиком
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Матео Кассьерра рассказал о своем детстве.
Фото: ФК "Сочи"