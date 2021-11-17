Есентаев заявил, что руководство "Астаны" рассматривает пять-шесть претендентов на должность главного тренера команды.
"Астана" хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый", - заявил Есентаев.
Напомним, что ранее должность главного тренера "Астаны" оставил Андрей Тихонов.
Бабаян работает в тренерском штабе ЦСКА с июня текущего года.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Астана" решила вернуть Бабаяна
В "Астане" прокомментировали информацию о намерении вернуть в клуб тренера ЦСКА Бабаяна
Гендиректор "Астаны" Тастанбек Есентаев отреагировал на сообщения о желании клуба вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна.
Фото: fctobol.kz