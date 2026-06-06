Кисляк оценил уровень воспитанника "МЮ" Ибрагимова

"Ибрагимов - хороший футболист, плохие в "Манчестере" не играют и в сборную не вызываются. В общении тоже приятный человек.Надеюсь, скоро увидим его в основной команде", - сказал Кисляк "Чемпионату".
Амир Ибрагимов выступает в составе "Манчестер Юнайтед" U-21. В текущем сезоне левый вингер провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Вчера, 5 июня, 18-летний футболист дебютировал в составе сборной России в игре против Буркина-Фасо. Ибрагимов провел на поле 30 минут, голевыми действиями не отличился.