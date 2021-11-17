"Действительно, на меня выходило руководство «Астаны», но это и все, что могу сказать. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА", - сказал Бабаян.
Напомним, сегодня появилась информация, что "Астана" решила вернуть в клуб Бабаяна, который работал в казахстанском клубе с 2012 по 2019 годы. Позже сообщалось, что Бабаян выставил в качестве условия серьезное усиление состава команды.
"Астана" находится в поисках тренера после разрыва контракта с Андреем Тихоновым в начале ноября. Григорий Бабаян входит в тренерский штаб ЦСКА с июня этого года.
Источник: телеграм канал журналиста Владимира Жаркова
Тренер ЦСКА Бабаян прокомментировал слухи об уходе в "Астану"
Член тренерского штаба ЦСКА Григорий Бабаян подтвердил, что руководство "Астаны" связывалось с ним на предмет возвращения в клуб.
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